Accoltella il padre, 29enne arrestato per tentato omicidio a Cabiate

Un 29enne di origine rumena residente a Cabiate è stato arrestato dai carabinieri per il tentato omicidio del padre, 58 anni. L’uomo è stato aggredito, colpito al volo e ferito con un coltello dal figlio durante una violenta lite familiare.

L’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in un appartamento di via Solferino a Cabiate. Il 29enne, Laurentiu Victor Liutai, operaio già noto alle forze dell’ordine per precedenti accuse, avrebbe iniziato a litigare con il padre, Vasile Dan, romeno residente in un’abitazione distinta da quella del figlio. La discussione, legata sembra a motivi familiari, sarebbe rapidamente degenerata.

Il 29enne avrebbe dunque aggredito il padre, colpendolo al volto e ferendolo al collo con un coltello da cucina. Il giovane avrebbe poi cercato di colpire il padre anche all’addome, ma senza riuscirci. Sarebbe poi fuggito allontanandosi dall’abitazione e lasciando il padre a terra ferito.

Nell’abitazione di Cabiate sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Mariano Comense. Il 58enne è stato soccorso me portato in ospedale e fortunatamente non è in gravi condizioni. I militari dell’Arma hanno subito avviato le ricerche del 29enne, rintracciato mentre camminava nel centro di Cabiate.

Quando è stato fermato dai militari dell’Arma, Liutai era in evidente stato di alterazione psicofisica e aveva i vestiti e le braccia sporchi di sangue. Il 29enne ha consegnato spontaneamente due coltelli, sequestrati dai carabinieri. E’ stato arrestato e portato in carcere al Bassone. E’ accusato di tentato omicidio, lesioni personali aggravate, minaccia aggravata e porto di armi.