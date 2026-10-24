Como-Sassuolo 2-0, decide la doppietta di Douvikas

Una squadra insidiosa e non semplice da affrontare, con un gioco simile a quello del Como. Si sapeva che il Sassuolo sarebbe stato un avversario difficile da battere e il campo ha confermato queste premesse.

Ecco perché la vittoria conquistata dal Como al Sinigaglia contro gli emiliani ha grande valore: 2-0 il finale con doppietta del greco Douvikas, che ha confermato il suo buon momento, visto che ha segnato nelle ultime quattro partite disputate dai biancoblù.

Reti giunte nel secondo tempo, dopo che nel primo i lariani hanno fatto fatica a prendere le misure ad un avversario arrembante e ben schierato da mister Alberto Aquilani. Mister Fabregas all’inizio ha schierato una serie di giocatori che non hanno avuto molto spazio, un turn-over comprensibile dopo la gara di Champions vinta mercoledì con il Manchester United e considerando che il prossimo turno di serie A sarà infrasettimanale, martedì a Torino contro una squadra granata in grande forma.

Biancoblù non troppo a loro agio nella prima parte, con un gol per parte annullato per fuorigioco. Per il Como aveva segnato Da Cunha, per il Sassuolo Bakola. Una gara equilibrata, con i padroni di casa comunque pericolosi con Douvikas e Caqueret.

Nel secondo tempo la svolta con i cambi voluti da Fabregas: fuori Kambwala, Ricci e Baturina, dentro Ramon, Addai e Milla. Como più tonico, subito premiato, al 49′ dalla prima rete di Douvikas, che sottoporta ha insaccato su un preciso cross di Caqueret. Il raddoppio al 60′. Kaiki serve Douvikas, l’attaccante greco con una deviazione in spaccata da centro area batte Turati per la seconda volta. È la rete che in pratica chiude il match. Il Como si porta ancora in avanti con caparbietà e cerca il tris, senza raggiungere l’obiettivo.

Alla fine, ancora una volta, gran festa al Sinigaglia con la squadra e mister Fabregas sotto la curva.

Come detto, i lariani tornano in campo martedì a Torino, poi, il domenica 1 novembre nuova sfida interna contro il Venezia.