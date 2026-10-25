Infortunio durante la sky race, atleta soccorso sul San Primo

Infortunio per uno degli atleti partecipanti oggi a una sky race sui monti comaschi. In zona San Primo, è stato bloccato da una caduta che gli ha impedito di proseguire. Immediato l’intervento degli operatori del Soccorso alpino e speleologico, stazione Triangolo Lariano.

I tecnici erano già impegnati nella zona per il servizio di assistenza alla manifestazione sportiva. Hanno raggiunto l’atleta infortunato e, dopo la valutazione sanitaria, in accordo con la centrale Soreu dei Laghi, lo hanno immobilizzato e trasportato con barella portantina fino all’Alpe di Borgo, dove ad aspettarlo c’era l’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale. Non sarebbe fortunatamente in gravi condizioni.