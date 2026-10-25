Lavori di asfaltatura, settimana di chiusure sulla Lariana

Settimana di lavori al via sulla strada provinciale Lariana. Da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2026, sono previste chiusure notturne tra Torno, Faggeto Lario, Pognana Lario, Nesso e Lezzeno, per consentire interventi di asfaltatura. I cantieri interesseranno l’intera carreggiata e per motivi di sicurezza è necessario bloccare completamente il traffico.

I tratti interessati saranno chiusi in giornate diverse. Salvo imprevisti, il programma prevede domani, lunedì 26 ottobre, tra Torno e Faggeto Lario dalle 22 alle 23 il senso unico alternato regolato da movieri. Dalle 23 alle 5 di martedì 27 ottobre è prevista la chiusura totale al transito.

Martedì 27 e mercoledì 28 ottobre il cantiere interesserà la Lariana tra Pognana Lario e Nesso. Dalle 22 alle 23 sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri; dalle 23 alle 5 del giorno successivo è prevista la chiusura totale.

Giovedì 29 e venerdì 30 ottobre i lavori si spostano a Lezzeno. Dalle 22 alle 23 sarà istituito il senso unico alternato regolato da movieri; dalle 23 alle 5 del giorno successivo è prevista la chiusura totale.