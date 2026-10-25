Mostra dell’Artigianato, a Erba padiglioni aperti fino alle 20

Apertura fino alle 20 oggi per la 53esima edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato a Lariofiere di Erba. I padiglioni saranno poi nuovamente aperti il 30 e 31 ottobre e il primo novembre. Sono oltre 150 gli stand su 12mila metri quadrati. Una tradizione per il polo fieristico brianzolo, con la possibilità di spaziare tra casa, moda e abbigliamento, benessere, enogastronomia, oggettistica e articoli regalo.

L’ingresso alla Mostra dell’Artigianato è gratuito. Parcheggio a pagamento a 5 euro.