Tir in fiamme nella notte nell’area di sosta. Illeso l’autista

Incendio nella notte nel parcheggio dei camion Como Docks Consorzio, deposito doganale in via Cristoforo Colombo a Como. In fiamme, per cause ancora da accertare, un Tir che era in sosta nell’area. Illeso il conducente che dormiva nella cabina del mezzo pesante.

A dare l’allarme è stato lo stesso autotrasportatore, un uomo di nazionalità filippina, che appena si è accorto dell’incendio è sceso dal camion, ha allertato gli altri autisti e ha fatto spostare i Tir parcheggiati vicino, in modo da evitare che altri mezzi fossero raggiunti dalle fiamme.

I vigili del fuoco sono intervenuti con quattro squadre, con autopompe e autobotti delle sedi di Como, Cantù e Appiano Gentile. I pompieri hanno spento le fiamme che hanno distrutto il Tir e messo in sicurezza l’area. Allertati anche il 118 e gli agenti della polizia di Stato.

Questa mattina gli specialisti del Nia, il nucleo investigativo antincendi del comando dei vigili del fuoco di Como hanno completato le verifiche necessarie per ricostruire la dinamica dell’incendio