Trasferta amara per Cantù, a Reggio Emilia arriva la quinta sconfitta

Quinta sconfitta consecutiva per Cantù, battuta nella trasferta a Reggio Emilia con il punteggio finale di 81-60. Uno scarto pesante, sulla quale pesa un crollo nella fase finale di una sfida che ha visto i brianzoli in vantaggio per una parte del match.

Il primo allungo è dei padroni di casa, ma Cantù accorcia le distanze e il dopo i primi 10 minuti il risultato è di 23-20. Nel secondo quarto primo vantaggio per gli ospiti e poi gara combattuta punto su punto. I brianzoli vanno negli spogliatoi in vantaggio. Il punteggio è di 38-39.

Dopo l’intervallo Cantù arriva a più 5 di vantaggio, poi dopo un time-out le squadre si rispondono colpo su colpo e Reggio Emilia torna in vantaggio. La terza frazione si chiude 56-53. Nel quarto periodo i padroni di casa dilagano, il tentativo di rimonta dei brianzoli fallisce e anzi il divario cresce fino al definitivo 81-60.

Cocente la delusione al termine della partita per coach Framk Vitucci. “Devo commentare amaramente una partita che per tre quarti abbiamo giocato. Nel quarto quarto per l’ennesima volta siamo andati fuori traccia. É giusto dire che chi ci supporta merita di più ed è un peccato perché fino a un certo punto eravamo stati là dal punto di vista difensivo. Poi non abbiamo più trovato i punti di riferimento e abbiamo cominciato a sbagliare più del dovuto. Bisogna reagire con più attenzione quando si subiscono due canestri di fila e bisogna trovare continuità per 40 minuti”.