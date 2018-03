Fine settimana con l’ombrello, previste per domani precipitazioni intense

Fine settimana con l’ombrello. Il maltempo iniziato oggi su tutta la provincia e la regione proseguirà anche domani, domenica 11 marzo, con piogge più abbondanti. Secondo il bollettino meteo di Arpa Lombardia, un’ampia depressione proveniente da vicino Atlantico e Penisola Iberica interesserà in diverse fasi la regione fino a martedì. Per domani sono previste piogge moderate diffuse, localmente forti, rinforzo dei venti sui settori orientali e abbondante neve oltre i 1600-1800 metri. In particolare su Como e provincia l’acqua inizierà a cadere durante la notte, ma la fase acuta delle precipitazioni è prevista tra le ore 6 e le 18 di domani. Il cielo rimarrà su tutta la regione molto nuvoloso o coperto fino a lunedì, con possibili schiarite irregolari sui settori occidentali. Le precipitazioni sono previste deboli diffuse su Alpi, Prealpi e pianura orientale fino al primo mattino di lunedì, poi piovaschi isolati o deboli rovesci intermittenti e di breve durata sui settori centro orientali e neve oltre i 1000-1300 metri. Anche a Como le piogge dovrebbero cessare lunedì, quando il cielo rimarrà coperto almeno fino a mezzogiorno, con qualche spiraglio di sole nel pomeriggio. La Sala operativa della Protezione civile di Regione Lombardia, sulla base delle previsioni emesse da Arpa e delle valutazioni condotte dal Centro Funzionale regionale, lancia l’allerta meteo per ordinaria criticità. La comunicazione segnala rischio idraulico, a partire dalla mezzanotte, anche sul Lario. La Sala operativa chiede di segnalare con tempestività eventuali criticità, telefonando al numero verde 800.061.160. Il sereno dovrebbe tornare martedì, ma la tregua potrebbe durare pochi giorni.

