Viale Masia, ancora un mese prima dei lavori per la messa in sicurezza

Bisognerà aspettare ancora prima di vedere completati i lavori di messa in sicurezza di viale Masia. Da tempo l’attraversamento pedonale posizionato in fondo alla strada è diventato tristemente famoso per un serie di investimenti di pedoni: ben 5, di cui uno mortale, gli episodi causati spesso da guidatori abbagliati dal sole.

Ora, dopo un primo intervento parziale da parte del Comune di Como, che ha portato al restringimento della carreggiata per rallentare le auto, arriva il progetto di sistemazione definitivo.

“Siamo in dirittura d’arrivo per un piano specifico, finanziato al 50% da Regione Lombardia che servirà a mettere in sicurezza la zona – spiega l’assessore alla Mobilità di Palazzo Cernezzi, Vincenzo Bella – Proprio in questi giorni si sta concludendo la fase di affidamento dell’appalto.

I primi interventi, quelli meno invasivi sul traffico cittadino, scatteranno già a fine aprile, inizio maggio. Il nucleo principale del lavoro, invece, verrà messo in essere solo dopo la chiusura delle scuole. Questo per limitare al massimo i disagi alla viabilità”.

Le opere saranno inserite in un lotto di lavori che porterà alla realizzazione di un percorso ciclabile dall’hangar fino alla stazione San Giovanni e che includerà appunto lo snodo di viale Masia.

“Stiamo poi valutando anche l’ipotesi, da prevedere nel piano delle opere, di installare un semaforo a chiamata a ridosso dell’attraversamento pedonale, oltre a interventi necessari sugli spazi oggi esistenti e sui marciapiedi”, conclude l’assessore Bella.

