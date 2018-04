Manifestazione e concerto del 1° maggio, i divieti a Como

Scattano i divieti in città in vista del concerto di domani, martedì primo maggio. Il Comune di Como fa sapere che per ragioni di incolumità pubblica, in occasione del comizio sindacale e del concerto dei Sulutumana ai giardini a lago, dalle 13 alle 20 sarà vietato a chiunque introdurre recipienti di vetro o metallo nell’area compresa tra viale Vittorio Veneto (a est), il lungolago Mafalda di Savoia (ovest) e viale Fratelli Rosselli (sud). Allo stesso modo il divieto si estende anche agli esercizi commercali, che non potranno somministrare o vendere per asporto bevande in contenitori di vetro e metallo.

Ma non è tutto: parcheggi vietati in città. Dalle 12 alle 20 sarà vietata la sosta con rimozione forzata di tutte le categorie di veicoli in viale Vittorio Veneto, angolo viale Puecher, negli ultimi otto stalli di sosta a pagamento nell’area antistante il Monumento ai Caduti, compresi quelli riservati alle moto. In presenza di particolari situazioni attinenti l’ordine e la sicurezza pubblica – fa sapere ancora Palazzo Cernezzi – potrà essere disposta in qualsiasi momento la sospensione della circolazione di tutte le categorie di veicoli, lungo viale Vittorio Veneto e viale Puecher.

© Riproduzione riservata