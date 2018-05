Variante della Tremezzina: nuovo passo in avanti. Bando entro il 2018

Variante della Tremezzina: via libera di Regione Lombardia alla manifestazione di volontà d’intesa per la definizione del progetto esecutivo.

La decisione, assunta stamattina, arriva dopo che lo scorso 26 aprile gli uffici regionali avevano comunicato il parere favorevole al progetto con l’eliminazione delle prescrizioni inizialmente contenute nella prima procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale del settembre 2015.

“Regione Lombardia ha sempre creduto e investito fortemente su quest’opera al punto da aver assicurato da subito la copertura di un terzo delle spese mettendo a disposizione 110 milioni di euro – ha detto Alessandro Fermi, presidente del consiglio regionale – Sono pertanto soddisfatto nel veder giungere finalmente a compimento dal punto di vista burocratico e progettuale una delle due opere infrastrutturali prioritarie e fondamentali per il territorio lariano”.

Anas ha comunicato che entro fine anno sarà pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori.

