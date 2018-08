Incidente stradale in Sicilia, muore bimbo comasco di sei anni

Un bimbo di sei anni, comasco, è morto in ospedale a Palermo dopo essere stato coinvolto in un incidente ieri pomeriggio a Lido Fiori di Menfi, nell’Agrigentino.

Il piccolo viaggiava in auto con i genitori sul sedile posteriore, sul seggiolino e con le cinture allacciate. Due automobili si sono scontrate, la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.

Il bimbo è stato portato in elicottero all’ospedale di Palermo in condizioni disperate, è stato sottoposto a un intervento d’urgenza ma le ferite riportate erano troppo gravi.

