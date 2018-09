Calcio Como, serie C o D, oggi l’udienza al Tar del Lazio. Attesa per il verdetto

È il giorno del giudizio per il Como. Serie C o D, oggi il Como e suoi tifosi avranno la risposta definitiva dopo una estate di sofferenza e tira e molla. L’ultimo appello della società lariana per il ripescaggio, dopo la bocciatura del Collegio di garanzia del Coni, è con il Tar del Lazio.

“Noi, ovviamente, riteniamo di essere dalla parte della ragione – spiega Enrico Garau, amministratore delegato in pectore – Mi sento di affermare che il Como abbia tutti i requisiti per essere ammesso al prossimo campionato di serie C. Abbiamo passato l’estate a lavorare su questo ricorso, sacrificando tempo e risorse”.

La situazione di stallo che ha portato i dirigenti a decidere di non schierare la squadra nella partita di Coppa Italia di serie D che era in calendario per domenica scorsa a Pavia contro i biancoazzurri locali.

L’udienza è terminata nel pomeriggio e la sentenza è attesa in serata, forse anche domani mattina.

