Baby gang, nuovo colpo a Como, 15enne denunciato per furto

Ha avvicinato un diciottenne con un pretesto, poi gli ha strappato le cuffie e si è allontanato. Protagonista dell’episodio di cronaca un quindicenne, individuato e denunciato dai carabinieri. I militari rilanciano ancora una volta l’allarme per le cosiddette baby-gang che già dall’estate scorsa in più occasioni hanno colpito nel capoluogo lariano.

Il nuovo episodio accertato dai carabinieri risale a giovedì scorso. Nel pomeriggio, in via Bertinelli, un ragazzino di 15 anni che sembra fosse solo si è rivolto con un pretesto ad un ragazzo poco più grande di lui. Lo ha avvicinato poi, dopo pochi istanti, gli ha rubato gli auricolari che aveva in mano ed è fuggito, allontanandosi rapidamente.

Il ragazzo derubato ha subito denunciato quanto accaduto. E’ intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Brunate che, raccolta la testimonianza del 18enne, ha avviato le ricerche del ladro, poi individuato e denunciato a piede libero.

Nell’ultimo periodo, la banda dei minorenni ha tristemente fatto parlare di sé in più occasioni, con diversi furti ed episodi di minacce ai coetanei e non solo per rubare biciclette, denaro o apparecchi tecnologici. Nell’agosto scorso, alcuni minorenni avevano preso le chiavi di casa di un’amica e, approfittando dell’assenza dei genitori, avevano devastato la sua abitazione.

