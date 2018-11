Midollo osseo, corsa per Alessandro: 180 volontari a Erba. Venerdì si replica al Valduce di Como

Centottanta potenziali donatori di midollo osseo si sono riuniti oggi all’ospedale Fatebenefratelli di Erba, dove Admo – Associazione Donatori di Midollo Osseo – ha organizzato un evento di tipizzazione per trovare un donatore compatibile con Alessandro.

Alessandro, Alex, è un bimbo di un anno e mezzo affetto da una rarissima patologia, e l’unica speranza per lui è trovare un donatore di midollo osseo compatibile. Impresa tutt’altro che facile: il midollo osseo di una persona è compatibile in un caso su centomila.

Perciò Admo ha organizzato un tour in tutta Italia per campionare più persone possibili e aumentare la possibilità di trovare un midollo compatibile con quello di Alessandro. È una corsa contro il tempo. Ad Alessandro restano circa quattro settimane.

La prossima tappa comasca di tipizzazione è fissata per venerdì 9 novembre, dalle 9 alle 18, all’ospedale Valduce di Como.

Sul sito di Admo Lombardia si può scaricare sia il modulo delle patologie escludenti, sia il modulo di registrazione da portare compilato.

I requisiti sono semplici: godere di buona salute, avere un’età tra i 18 e i 35 anni e avere un peso corporeo di almeno 50 chili.

Più persone si presentano alla tipizzazione, più aumenta la possibilità di trovare un donatore compatibile e salvare la vita di Alessandro.

