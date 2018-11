Lunedì a Il Dariosauro ospite Vinicio Peluffo, candidato alla segreteria regionale del Pd

Lunedì nuovo appuntamento con Il Dariosauro, la trasmissione di approfondimento di Etv condotta dal giornalista Dario Campione. Ospite negli studi di via Sant’Abbondio sarà questa volta Vinicio Peluffo, candidato alla segreteria del Partito Democratico in Lombardia, già deputato per due legislature. Al centro della discussione, ovviamente, l’attuale situazione politica del Paese. Peluffo risponderà alle domande del giornalista Campione e del pubblico, che come sempre potrà intervenire in diretta chiamando il numero 031.33.00.655 oppure scrivendo messaggi WhatsApp al numero 335.70.84.396. L’appuntamento con Il Dariosauro è fissato per lunedì, alle 21.15, su Etv.

© Riproduzione riservata