Oggi e domani a Lariofiere “Non solo Panettone”: in scena la pasticceria di qualità

Per un Natale all’insegna della qualità gastronomica, oggi e domani va in scena a Lariofiere Non solo Panettone, il mercato artigianale con le migliori proposte della pasticceria italiana di qualità. Nato da un’idea dell’esperto Davide Paolini, Non solo Panettone è l’occasione per conoscere, assaporare ed acquistare i dolci della tradizione, ma anche i vini, i liquori, gli infusi e tutti i prodotti che arricchiscono i cesti natalizi e le tavole delle feste. Protagonista assoluto il Panettone che gli artigiani del gusto provenienti da tutta la penisola propongono sia nella forma più tradizionale che nelle varianti più insolite: dal panettone col pistacchio dalla Sicilia a quello con la Birra, da quello integrale a quelli arricchiti con il cioccolato, gli agrumi o il caffè. Ad accompagnare le due giornate a Lariofiere, numerosi eventi e animazioni a tema. Per i più audaci, la possibilità di partecipare ad una degustazione curiosa, che vede il panettone classico abbinato alla mortadella artigianale. E’ inoltre possibile assistere a preparazioni dal vivo e lavorazioni dei maestri pasticceri presenti.

