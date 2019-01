Grave incidente a Valbrona, pensionato muore investito

Gravissimo incidente stradale questo pomeriggio poco dopo le 16,30 a Valbrona in via Vittorio Veneto, nella frazione di Osigo. Un pensionato di 82 anni è morto investito da un’auto.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti due pensionati, entrambi di Valbrona e coetanei del ‘37. Uno dei due anziani avrebbe avuto un malore mentre era alla guida dell’auto, una Renault Scenic, e sarebbe finito contro la scalinata di una casa, dopo che l’automobile senza controllo ha investito l’altro pensionato. L’uomo investito è stato trasportato in codice rosso, massima gravità, all’ospedale di Lecco, dove purtroppo è deceduto. L’altro invece è stato trasportato all’ospedale di Erba e sarebbe grave. Sul posto le ambulanze ma è stato allertato anche l’elisoccorso. Sono in corso i rilievi del caso da parte dei carabinieri di Asso

