Pd, Debora Serracchiani a Erba: “Il centrosinistra deve essere unito”

Trasferta erbese oggi per la deputata Pd Debora Serracchiani, presidente del Friuli Venezia Giulia fino al maggio 2018, che al fianco del consigliere regionale Angelo Orsenigo ha visitato alcune realtà imprenditoriali locali e ha incontrato le associazioni di categoria. Un’occasione per tornare a discutere della manovra di bilancio approvata dal governo Lega-Movimento 5 Stelle. Il deputato Pd è intervenuta anche sull’arresto di Cesare Battisti in Bolivia. “Giustizia è stata fatta”, ha detto Serraccchiani.

In programma alle 21 un incontro pubblico all’hotel Da Vinci di Erba.

