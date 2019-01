Treni in ritardo, il Pd: “Serve investimento e gara europea”

Emergenza trasporti in Lombardia: il Pd ha organizzato oggi un convegno a Palazzo Pirelli.

Emergenza che i comaschi conoscono fin troppo bene.

Sulla linea Milano Como Chiasso nel 2018 è arrivato puntuale un treno ogni quattro. E nel 2019 la situazione non sembra sia migliorata.

Nei giorni scorsi i pendolari hanno fatto i conti con mattinate di ritardi, disagi e soppressioni di treni.

I treni spesso sono in condizioni a dir poco migliorabili, dicono i viaggiatori, ma anche le stazioni non sono da meno.

Perciò il Pd lancia la campagna “Adotta una stazione”. Dall’11 febbraio raccoglierà segnalazioni o foto di stazioni che richiedano interventi di riqualificazione urgente che saranno trasmessi ai gestori delle stazioni e alla Regione. “La domanda di trasporto ferroviario e di mobilità pubblica è in forte e continua crescita, dunque limitare il trasporto ferroviario solo ad alcune aree non è una buona soluzione. Per questo – commenta Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Pd – oltre che indire una gara europea, è necessario che la Regione investa sulla rete, come non ha fatto negli ultimi anni, e non solo sulla mobilità su gomma che ha un impatto ambientale molto più alto”

