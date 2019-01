Messa in sicurezza del territorio, in arrivo 390mila euro. Due gli interventi in provincia di Como

Ventitré i progetti esecutivi contro il dissesto idrogeologico tra cui opere di ripristino, contenimento, messa in sicurezza e consolidamento su 11 province lombarde. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha sbloccato le risorse e sono stati complessivamente stanziati 3 milioni di euro.

Per la provincia di Como i fondi ammontano a circa 390mila euro che serviranno per la progettazione della mitigazione del rischio idrogeologico nell’abitato di via Adamello nel comune di Caslino d’Erba (85.000 euro) e delle opere di laminazione nell’alto Seveso a Montano Lucino (304.000 euro). “Si tratta di opere fondamentali per prevenire emergenze e disastri naturali, alle quali oggi abbiamo dato un impulso decisivo. Finanziandone infatti i progetti esecutivi – ha spiegato l’assessore di Regione Lombardia al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni – queste opere di difesa del suolo avranno automaticamente la priorità per accedere ai fondi regionali e nazionali previsti per la lotta al dissesto idrogeologico”. I fondi saranno trasferiti progressivamente sulla contabilità speciale di Regione Lombardia e intanto si dovrà procedere con l’individuazione degli Enti Attuatori cui affidare la progettazione dell’intervento.

