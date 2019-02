Como-Mantova, stadio blindato. Le limitazioni al traffico

Stadio Sinigaglia blindato domenica 10 febbraio per la partita Como-Mantova in programma alle 14,30. La Questura di Como, per consentire lo svolgimento in piena sicurezza dell’evento sportivo, ha richiesto la limitazione della circolazione e della sosta nelle aree circostanti allo stadio.

Sospesa la circolazione dei veicoli in via Vittorio Veneto, via Puecher, piazzale Somaini, via Masia (da piazzale Somaini a via Rosselli), via Sinigaglia, via Martinelli, via Scarabota, via Campo Garibaldi. Vietata la sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli compresi quelli autorizzati (abbonamento residenti) e quelli a servizio delle persone invalide in viale Vittorio Veneto, largo Borgonovo, via Sinigaglia (da via Masia a viale Vittorio Veneto), viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia (da piazzale Somaini a viale Rosselli); e ancora lungo via Recchi nel tratto compreso da via Sant’Elia a viale Rosselli.

Ad accedere esclusivamente i veicoli dei residenti con posto auto in area privata mentre sono autorizzati alla sosta in viale Puecher, nell’area antistante il monumento ai caduti, i bus e le auto dei tifosi della società calcistica ospite. Tutto è pronto per lo scontro al vertice che si annuncia seguitissimo. A Mantova in soli 12 minuti sono stati venduti tutti i biglietti del settore ospiti. Presenti per sostenere la squadra anche moltissimi tifosi azzurri, al completo i posti del settore giovanile.

