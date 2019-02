Tavernola, stop ai mezzi pesanti. Al via le limitazioni per l’accesso e la sosta

Il quartiere di Tavernola libero dai mezzi pesanti. Limitato l’accesso e la sosta ai mezzi superiori alle 3,5 tonnellate. La decisione è stata presa ieri pomeriggio in giunta, con la delibera presentata dall’assessore alla Viabilità del Comune di Como, Vincenzo Bella. I camion e i tir non potranno transitare e sostare nelle vie Borromini, Adamello, Brennero, Friuli e Polano. Un provvedimento per limitare i disagi alla viabilità cittadina. Disagi creati proprio dai mezzi pesanti che ostruiscono il normale flusso di traffico. Si tratta inoltre di un intervento atteso da anni dalla popolazione del quartiere comasco, che più volte aveva sollecitato l’amministrazione comunale a trovare una soluzione. L’obiettivo di Palazzo Cernezzi è riportare le vie di Tavernola a strade di quartiere, liberandole dal rumore e dallo smog. Ora non resta che preparare la nuova segnaletica per far scattare i divieti.

