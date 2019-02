Aggressione a un avvocato comasco, tre condanne e un’assoluzione

Tre condanne a 5 anni e un’assoluzione per i quattro imputati accusati di un’aggressione a un avvocato di Como avvenuta tre anni fa, il 26 febbraio 2016 tra via Bossi e via Oriani. Mentre tornava a casa, il legale era stato aggredito da più persone. L’avvocato era poi riuscito a fuggire ed era stato soccorso da una donna di passaggio che lo aveva fatto salire in auto. Per i colpi subiti era stato costretto a ricorrere alle cure mediche e la prognosi era stata di oltre 40 giorni.

Gli imputati erano accusati anche di rapina per la scomparsa della cartelletta con soldi e marche da bollo. Gli accusati si erano sempre professati innocenti. Oggi la sentenza, con la condanna di tre imputati su quattro a 5 anni di pena, più una provvisionale di 12mila euro. I condannati sono 23enni di Maslianico e Como. Assolto per non aver commesso il fatto invece l’ultimo imputato, anche lui 23enne, di Como. Il ragazzo, assistito dagli avvocati Daniela Vigliotti e Valentina Pillosio, è riuscito a dimostrare che al momento dell’aggressione si era già allontanato dalla zona in cui è avvenuto il pestaggio.

