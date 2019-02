Giro Rosa-Iccrea 2019, la più importante gara femminile nel territorio comasco

Un nuovo grande evento ciclistico sul Lario. Arriva, infatti, nel territorio comasco il Giro Rosa-Iccrea, in calendario dal 5 al 14 luglio prossimi con partenza dal Piemonte e arrivo in Friuli. Secondo indiscrezioni il Giro Rosa-Iccrea in Lombardia farà tappa lunedì 8 luglio con la frazione Lissone-Carate Brianza. Quel giorno le atlete transiteranno anche dalla Brianza comasca toccando il Canturino, Alzate e l’Erbese.

Il gran finale della corsa con la decima tappa, da San Vito al Tagliamento a Udine per 118,6 km e lo strappo in pavè fino al Castello, che assegnerà alla fine la ‘Maglia Rosa’ del 30° Giro Rosa. Oggi la presentazione a Milano del main sponsor della corsa femminile, alla sua trentesima edizione. In conferenza stampa l’organizzatore Giuseppe Rivolta, l’assessore regionale allo sport Martina Cambiaghi, il testimonial Claudio Chiappucci e Leonardo Rubattu, direttore generale di Iccrea, Gruppo Bancario Cooperativo.

