Una professione in crescita, a Como mille stiliste

Crescono le stiliste in Lombardia, e a Como, conosciuta in tutto il mondo per la produzione tessile, le donne imprenditrici nel settore sono quasi mille. Secondo i dati della Camera di Commercio, nella Regione sono 13 mila le imprenditrici su 93 mila in Italia e quasi un’impresa del settore moda su due è guidata da una donna, sia in Lombardia che in Italia. Sono sempre più le designer, con un aumento del 10% delle imprese a Milano in un anno e del 5% in Lombardia e in tutto il territorio nazionale. La principale sede d’impresa è il capoluogo meneghino, con 4.398 aziende con quasi 10 mila addetti, seguito da Brescia con 2000, oltre mille a Bergamo e Varese, quasi mille a Como. “Questi dati – ha dichiarato l’assessore alle Politiche per il Lavoro del comune di Milano Cristina Tajani – dimostrano come, puntando su politiche del lavoro, siano esse pubbliche o private, volte a conciliare la vita professionale e parentale, sia possibile avere anche in Italia tassi d’occupazione femminile simili a quelli delle maggiori capitali europee”. Ha commentato i dati anche la presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Milano – Monza Brianza – Lodi, Marzia Maiorano: “Promuoviamo il tema dell’innovazione, – ha detto – centrale per mantenere e rafforzare la nostra competitività in un settore importante per il made in Italy nel mondo”.

