Giro Rosa Iccrea: l’8 luglio cicliste nel Comasco

Dieci tappe, per un totale di oltre 920 chilometri tra Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Veneto. 144 atlete in rappresentanza di 24 squadre. Sono i numeri principali della 30esima edizione del Giro Rosa Iccrea la più lunga e prestigiosa gara a tappe del panorama ciclistico internazionale in programma dal 5 (Cassano Spinola-Castellania) al 14 luglio (San Vito al Tagliamento-Udine).

Una competizione, presentata non a caso l’8 marzo, che attraverserà anche la provincia di Como durante la quarta frazione del percorso il prossimo 8 luglio che prevede partenza da Lissone e arrivo a Carate Brianza. In totale 100 chilometri e 100 metri che coinvolgono la Brianza comasca toccando il Canturino e l’Erbese.

Da quest’anno main sponsor della corsa femminile è il gruppo Iccrea che riunisce oltre 140 banche di credito cooperativo.

Cinque le ambite maglie: Rosa per la classifica generale a tempo, Ciclamino per la classifica generale a punti, Verde per quella dei G.P.M., Bianca riservata alle giovani e Blu alle atlete italiane.

