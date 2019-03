Novedratese chiusa, gli autotrasportatori propongono un mini girone

Un altro giorno di disagi per la chiusura della Novedratese nel tratto da Carimate a Lentate sul Seveso per il danneggiamento, lunedì scorso, di un ponte. Gli autotrasportatori della Fai, della Fita Cna e di Confartigianato Trasporti hanno chiesto ieri un incontro urgente al prefetto di Como, Ignazio Coccia.

“Non abbiamo ancora ricevuto risposte e convocazioni” fa sapere Giorgio Colato della Fai, che domani parteciperà a un vertice regionale e minaccia di portare i camion fin sotto il Pirellone. Proprio dall’autotrasporto arriva la proposta di un “girone” a senso unico, con un tratto tra le case di Novedrate che potrebbe alleviare le difficoltà e non fare incrociare i mezzi pesanti nelle strettoie.

Si muove intanto anche la politica, Vincenzo Latorraca, candidato sindaco a Cantù per il centrosinistra chiede l’intervento del presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca sulla questione. “Dovrebbe indire, con urgenza, una conferenza dei servizi istruttoria” scrive.

Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Pd, chiede un’audizione dei sindaci, presidenti di Provincia e categorie produttive in Commissione trasporti per il problema Novedratese. La richiesta è stata sottoscritta anche dal presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi e coinvolge i presidenti delle Province di Monza e Brianza, Como e Lecco, i sindaci e i rappresentanti delle categorie produttive interessate dall’emergenza viabilistica. “Chiedo infine – conclude Orsenigo – che per ridurre i disagi che dovranno sostenere a causa dei lavori sulla Novedratese, sia concesso agli utenti dell’area coinvolta il pedaggio gratuito di Pedemontana”.

