Mariano Comense, spento completamente l’incendio in discarica

Spento completamente l’incendio che lunedì pomeriggio è divampato nella discarica di Mariano Comense, via del Raddizzone. Resta comunque massima l’attenzione dei vigili del fuoco per scongiurare il rischio di eventuali ulteriori focolai. La situazione è sotto controllo, mentre resta l’attesa per i risultati del rilevamento dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia per verificare la qualità dell’aria e accertare che non ci siano inquinanti pericolosi legati all’incendio. Ieri mattina è stato prelevato e inviato al laboratorio Arpa anche il secondo filtro del campionatore ad alto volume. Il monitoraggio dei microinquinanti proseguirà per tutta la giornata odierna.

