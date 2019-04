Como, arriva la pioggia. Maltempo da domani sera, in calo le temperature

Emergenza siccità, laghi in sofferenza per i livelli troppo bassi e terreni e colture desiderosi di acqua. Si sono susseguite, nelle ultime settimane, le allerte per la mancanza di pioggia sul territorio lariano, così come nel resto della Lombardia. Un periodo caratterizzato da sole, temperature al di sopra della media stagionale, vento e di conseguenza allarme incendi, che si susseguono da mesi. Ma questa settimana, finalmente, la tanto agognata pioggia dovrebbe arrivare. Secondo 3Bmeteo, già a partire da domani sera dovrebbe iniziare a piovere. Il maltempo proseguirà anche nelle giornate di mercoledì e giovedì, quando sono previsti anche forti temporali. Il 3 aprile le previsioni parlano di “cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco”. Rovesci che saranno in assorbimento dalla sera del 4 aprile: intorno alle 18 dovrebbe cessare la pioggia. Il sole tornerà a splendere venerdì per l’intera giornata. Cieli coperti con possibili piovaschi ancora tra domenica e lunedì. L’instabilità è portata, secondo i meteorologi, da “Una perturbazione atlantica in discesa dal Nord Europa, che si ‘tufferà’ letteralmente sul Mediterraneo dando vita ad una circolazione ciclonica che coinvolgerà anche l’Italia. Questa perturbazione probabilmente non sarà in grado di risanare da sola il deficit pluviometrico di cui soffre buona parte delle regioni settentrionali, in particolare quelle di Nordovest, ma gli accumuli di pioggia potranno risultare localmente significativi. Le temperature saranno in diminuzione, anche di oltre 6-8 gradi al Nord rispetto ai giorni scorsi, circostanza che favorirà il ritorno della neve sulle Alpi”.

