Como, da domani il saio di padre Pio nella chiesa di San Giuseppe

Arriva domani a Como il saio indossato da padre Pio da Pietrelcina, quando il religioso francescano ricevette le stimmate. Un evento coinvolgerà la parrocchia di San Giuseppe in Valleggio da domani a sabato 6 aprile. Il programma dettagliato della “Peregrinatio”, che prevede anche una messa celebrata dal vescovo di Como Oscar Cantoni domani sera alle 20.45, è consultabile sul sito www.sangiuseppecomo.it. L’abito del santo, che nel periodo dello scorso Natale era esposto nel campo di concentramento di Auschwitz, è condotto in questi giorni in un percorso itinerante attraverso vari conventi della Lombardia. Si tratta del saio che rivestiva San Pio il 20 settembre 1918, quando si verificò l’avvenimento delle stimmate nel Coro della vecchia chiesa del convento di San Giovanni Rotondo. La chiesa di San Giuseppe in Valleggio giovedì e venerdì rimarrà aperta fino alle 23. Venerdì alle 20.45 la messa sarà celebrata da padre Luciano Lotti, uno dei chierichetti presenti al momento della morte del santo di Pietrelcina. Suo padre, medico, fu inoltre tra i fondatori di Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale di San Giovanni Rotondo. Di San Pio e delle stimmate che hanno segnato il suo percorso spirituale, tra fede e scetticismo, si discuterà nella prossima puntata di Nessun Dorma, il talk show in onda ogni venerdì sera alle 21.20. Confermato per ora, tra gli ospiti che animeranno il dibattito, don Andrea Messaggi, responsabile della Pastorale Universitaria e cappellano dell’Università degli Studi dell’Insubria di Como. Per assistere in diretta alla puntata dagli studi di Espansione TV è possibile prenotare gratuitamente un posto chiamando lo 031330061 o inviando una mail a nessundorma@espansionetv.it.

