Como “inglese”, il numero uno è Gandler: gestiva le entrate dell’Inter di Thohir

Finisce l’era Nicastro-Felleca: il Como è stato venduto agli inglesi. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla società, con un comunicato stampa pubblicato sul sito internet della squadra di calcio lariana.

“Il Como 1907 riparte da SENT Entertainment Ltd, società di media e intrattenimento con sede nel Regno Unito. Da oggi l’azienda londinese, con un ampio portfolio nel settore della produzione video, è proprietaria della storica squadra di calcio che ha militato diversi anni in Serie A e che ha visto nascere talenti unici del panorama italiano come Gianluca Zambrotta e Stefano Borgonovo”.

L’ufficialità arriva dopo alcuni giorni di indiscrezioni. L’obiettivo dichiarato della società londinese è dare una stabilità economica al club anche attraverso investimenti mirati: nuove infrastrutture sportive, attenzione al settore giovanile, stadio e prima squadra.

“SENT e Como 1907 sono un binomio perfetto – ha detto Michael Gandler, managing director di SENT Sports e ceo del Como 1907. – Il Como ha un passato, una tradizione, una presenza sul territorio con un valore unico. Lo spettacolo, il tifo e il seguito che il Como porta con sé tutte le volte che scende in campo rappresentano, per noi che lavoriamo con l’intrattenimento, qualcosa di davvero speciale”.

Il presidente uscente, Massimo Nicastro, si è detto felice “di affidare il club a una proprietà entusiasta, preparata e appassionata” e sicuro che i nuovi proprietari “sapranno garantire alla società un futuro radioso e che la loro esperienza servirà per riportare il Como 1907 ai precedenti livelli di eccellenza”. La nuova proprietà, ha aggiunto Nicastro, “continuerà a sostenere l’area tecnica della prima squadra e del settore giovanile“.

Sent è una società londinese di media e intrattenimento che crea e distribuisce contenuti sportivi in tutto il mondo. Gandler, nuovo numero uno del Como, negli anni scorsi ha lavorato anche con l’Inter: è stato responsabile delle entrate della società nerazzurra durante la parentesi di Erick Thohir.

