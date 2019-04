Design e giovani talenti, a Como e provincia 130 imprese under 35

Spazio ai nuovi talenti nel campo della creatività e del design: in provincia di Como le imprese giovanili sono 130 con 348 occupati su un totale di 2.607 aziende di settore presenti sul territorio. Gli imprenditori del design under 35 in Lombardia sono 1.931, dei quali 699 a Milano, su un totale di 12.734 in Italia. Meglio della Lombardia a livello nazionale soltanto la Toscana, con oltre 2mila imprese giovanili. È quanto emerge da un’elaborazione della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi per l’anno 2018. «I numeri testimoniano l’importanza del settore del design per Como e la sua provincia, volano strategico per l’economia e l’attrattività del territorio – sottolinea l’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni -. Per Regione Lombardia la valorizzazione della creatività dei giovani designer è un elemento imprescindibile per garantire il futuro al comparto e far sì che le nostre eccellenze possano primeggiare a livello nazionale ed internazionale». Secondo i dati elaborati dalla Camera di Commercio, a Milano seguono Brescia con 282 imprese giovanili, Bergamo, con 199, Monza con 159. Numeri importanti anche per Varese, che registra 128 giovani designer. «La Lombardia, grazie ai suoi territori e alla dinamicità dell’economia locale, rappresenta un vero e proprio “hub del design”, un esempio da seguire a livello nazionale», conclude l’assessore regionale.

