Erbaelettronica a Lariofiere oggi e domani

Due giorni all’insegna dell’elettronica a Lariofiere, con l’edizione primaverile di “Erbaelettronica”, in programma oggi e domani. Dal mondo della telefonia alla robotica, dalla computeristica alla programmazione all’innovazione e agli accessori, nei padiglioni di Erba c’è spazio poi anche per la formazione, con seminari e workshop per scoprire le principali novità in tema di sistemi operativi e dimostrazioni.



La rassegna occupa tre padiglioni di Lariofiere, con circa 220 espositori. Spazio alle novità ma anche al mercatino dell’usato e alla possibilità di acquistare oggetti nuovi: accessori, macchine fotografiche, videocamere, sistemi di antifurto, sicurezza e sorveglianza, solo per citare alcuni tra i settori presenti a Erba.



Dopo la giornata di esordio di oggi, domani “Erbaelettronica” è aperta dalle 9 alle 18. Il prezzo intero del biglietto d’ingresso è di 9 euro, riduzioni a 7 euro per chi è in possesso del buono sconto. Ingresso gratuito per bambini fino ai 12 anni. Gli organizzatori attendono circa 15mila visitatori.

