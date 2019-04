“Chiaro di Luna”, presentato il Festival della Luce

È stata presentata oggi la sesta edizione del Festival della Luce, in programma dal 3 al 23 maggio, organizzato dalla Fondazione Alessandro Volta con il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Como.

Il titolo scelto per quest’anno è “Chiaro di luna”.

Il 5 maggio il Festival della Luce ospiterà l’astrofisica britannica Jocelyn Bell Burnell, scopritrice della prima stella pulsar, nel 1967, ancora dottoranda.

Il clou degli eventi coinciderà con la Giornata Internazionale della Luce, organizzata attraverso la collaborazione con l’UNESCO e la Società italiana di Fisica: una serata di scienza e spettacolo al Teatro Sociale, giovedì 16 maggio, che vedrà la partecipazione del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. La serata ospiterà inoltre una conferenza spettacolo del fisico Alessandro Bettini che trasporterà il pubblico nel Rinascimento di Galileo Galilei. Per tutti gli appuntamenti, festivaldellaluce.net.

