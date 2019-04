Sabato Santo, in Duomo per la Veglia si accende la nuova illuminazione

Ieri la folla di fedeli per la processione del Venerdì Santo, oggi, nella giornata del silenzio, la chiesa si prepara alla solenne Veglia Pasquale e all’annuncio della resurrezione. Il Sabato Santo in Cattedrale quest’anno sarà l’occasione anche per accendere l’impianto di illuminazione, completamente rinnovato.

Le nuove luci saranno accese in Duomo in occasione della veglia presieduta dal vescovo di Como monsignor Oscar Cantoni. La liturgia prevede il Lucernario con la benedizione del fuoco nuovo, l’accensione del Cero pasquale che rimarrà acceso per 50 giorni, l’accensione delle candele dei fedeli e di tutta la chiesa, il canto dell’antico inno dell’Exsultet che inneggia a Cristo luce del Mondo.



Domani, giorno di Pasqua, in Duomo alle ore 10 il vescovo celebrerà il pontificale con la Benedizione papale. Sempre in Cattedrale alle ore 18 i Vespri battesimali concluderanno le celebrazioni del Triduo Pasquale.



Si conclude oggi anche il tradizionale bacio al Crocifisso del miracolo, nella basilica di viale Varese. Migliaia di fedeli, anche in questa settimana Santa sono entrati nel santuario per un momento di preghiera e per avvicinarsi al Crocifisso.



Dopo il giorno di Pasqua, lunedì 22 aprile alle 21.30 è previsto un momento in Duomo dedicato alla presentazione del nuovo impianto di illuminazione, aggiornato con più efficienti lampade a Led. L’evento sarà ripetuto anche giovedì 25 aprile alla stessa ora.



