Sabato la quinta edizione dell’open day nella Base del 118 e dell’Elisoccorso di Como a Villa Guardia

Una giornata per conoscere da vicino il mondo del soccorso sanitario. Sabato 18 maggio è in programma la V edizione dell’open day dell’Elisoccorso e del 118 di Como. La Base di Villa Guardia è pronta ad accogliere nuovamente la cittadinanza dopo il successo delle precedenti iniziative.

I medici, gli infermieri, i tecnici, il personale aeronautico e quello delle associazioni di Volontariato, della Protezione Civile comasca, del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e dei Vigili del Fuoco saranno a disposizione per illustrare i meccanismi che sono alla base della complessa macchina che governa gli interventi sanitari. Dalla chiamata al 112, alla gestione della telefonata fino all’attivazione delle équipe e il trasporto in ospedale.

L’iniziativa, prevede quattro visite guidate. è obbligatoria la prenotazione a comunicazione@asst-lariana.it.

© Riproduzione riservata