Derby Como Lecco oggi alle 16, alta tensione e divieti in zona stadio

Area stadio off-limits e divieto di vendere alcolici oggi per il derby Como-Lecco, in programma alle 16 al Sinigaglia, ultima sfida della poule scudetto per decretare il campione della serie D. Il Comune ha firmato l’ordinanza che prevede divieti temporanei di sosta e circolazione, alla quale oggi si è aggiunta un’ordinanza urgente per impedire la somministrazione di alcolici. Ingente anche il dispositivo di sicurezza perché la partita, per la rivalità tra le due tifoserie è considerata a rischio. Per la curva ospiti sono stati venduti solo 300 biglietti, ma oggi potrebbe arrivare un numero ben maggiore di supporter del Lecco, anche se senza ticket per entrare allo stadio.



I divieti sono scattati già alle 8 di oggi. Chiuse al traffico le vie Vittorio Veneto – dall’incrocio con via Fratelli Rosselli sfino al Monumento ai Caduti – viale Puecher, piazzale Somaini, via Masia – da piazzale Somaini a via Rosselli – via Sinigaglia, via Martinelli, via Scarabota, via Campo Garibaldi. Per motivi di sicurezza, saranno installate le barriere mobili, che bloccheranno l’accesso anche ai pedoni in viale Puecher, via Sinigaglia, via Martinelli, Campo Garibaldi e Giardini a lago. In tutta la zona stadio è in vigore inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata.



I tifosi ospiti dovrebbero arrivare a Como in treno e poi essere accompagnati allo stadio in bus. In caso di situazioni di rischio per l’ordine pubblico, su disposizione della Questura di Como, gli agenti potranno sospendere temporaneamente la circolazione in viale Sinigaglia e in via Recchi. Il dispositivo rimarrà in vigore fino al termine della partita e alla partenza di tutti i tifosi.

Questa mattina, Palazzo Cernezzi ha pubblicato un’ordinanza urgente che vieta dalle 12 alle 18 di oggi ai titolari e agli addetti degli esercizi commerciali di vendere alcolici nel raggio di 200 metri dallo stadio. Vietato inoltre portare nella zona contenitori in vetro e metallo.

