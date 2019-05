Lo spettacolo del Giro d’Italia, edizione straordinaria in livrea rosa del Corriere di Como

Centonovantotto paesi collegati, oltre 2.500 giornalisti accreditati. Numeri importanti per il Giro d’Italia 2019, che ieri ha fatto tappa a Como. Dopo 32 anni, l’ultima volta era stata nel 1987, la corsa rosa ha coinvolto tifosi e acceso i riflettori sul territorio.

La quindicesima frazione del giro, dopo una lunga fuga, condivisa con Davide Cattaneo è andata a Dario Cataldo, del team Astana. La grande pagina di sport è stata documentata e seguita dalle redazioni di Espansione Tv e Corriere di Como. Dopo un’edizione speciale ieri sera del tg di Etv, oggi in edicola i lettori del Corriere della Sera hanno trovato un’edizione straordinaria di 24 pagine del Corriere di Como tutto in livrea rosa, a partire dalla testata, come omaggio alla corsa organizzata da “Rcs Sport – La Gazzetta dello Sport” e quasi interamente dedicata all’evento. Un’edizione da collezione, stampata in un numero maggiore di copie, andata a ruba. Per chi non l’avesse trovata c’è ancora la possibilità di consultarla online sul sito corrieredicomo.it. All’interno non soltanto il resoconto della tappa comasca, ma anche il racconto del dietro le quinte del maxi show sportivo che ha richiesto un’organizzazione puntuale. E poi spazio alla storia del giro sul Lario e a tante curiosità come ad esempio i brani musicali più significativi dedicati alla corsa rosa.

Ma calato il sipario sul Giro d’Italia il grande anno del ciclicmo a Como va avanti e proseguirà poi a ottobre con il “Lombardia”, classica di fine stagione e la “Gran fondo Lombardia”. Prima però, a luglio, è previsto il Giro Rosa Iccrea, corsa femminile in dieci tappe che attraverserà anche la Brianza comasca toccando il Canturino e l’Erbese.

