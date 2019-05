Giro d’Italia, numeri record: 15mila persone arrivate in città in treno per seguire la corsa rosa

Tra le 13mila e le 15mila persone hanno raggiunto Como in treno nel giorno del Giro d’Italia.

Sono i primi numeri relativi agli arrivi in città per la manifestazione sportiva.

Nelle stazioni di Como Lago e Como San Giovanni è stata riscontrata un’affluenza straordinaria di passeggeri che hanno usato il trasporto ferroviario per raggiungere il capoluogo e seguire da vicino i ciclisti. Trenord ha fatto sapere che le vendite su queste due stazioni hanno registrato numeri quattro volte superiori rispetto al consueto, con circa 17mila passaggi con biglietto di corsa semplice. A questi vanno aggiunti gli abbonati che possono circolare liberamente da tutta la Lombardia (con la formula “Io viaggio ovunque in Lombardia”), dalla provincia (con “Io viaggio ovunque in provincia”) o specificamente sulle due linee che conducono a Como. Inoltre vanno calcolati i passeggeri provenienti dal Ticino con i regionali della S10 Albate-Bellinzona o con i RegioExpress Bellinzona-Milano Centrale.

Nel complesso, con le informazioni fornite da Trenord, si possono stimare tra i 25mila e i 30mila passaggi sulle due stazioni, l’equivalente – come detto – di 13/15mila persone considerato il viaggio di andata e ritorno.

«Siamo soddisfatti del successo di questa operazione insieme a Trenord – commenta l’assessore alla Mobilità di Palazzo Cernezzi, Vincenzo Bella – Questa esperienza sarà utile nella gestione della mobilità per i prossimi eventi a Como».

