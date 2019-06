Trenord: orari estivi. Variazioni in vigore dal 9 giugno

Sono state presentate nella sede di Regione Lombardia le novità dell’orario ferroviario di Trenord per la prossima estate. Alcune di queste entreranno in vigore già da domenica 9 giugno, altre riguarderanno il mese di agosto e, infine, altre ancora scatteranno da settembre.

In particolare – fa sapere l’azienda – dal 1 settembre 2019 saranno ripristinate 117 corse ferroviarie in ciascun giorno festivo e 32 corse giornaliere nei feriali, che saranno reintrodotti rispetto all’intervento di riduzione messo in atto con il cambio orario di dicembre 2018 con l’obiettivo di restituire regolarità al servizio.

Tra giugno e luglio, guardando le tratte che riguardano da vicino il territorio della provincia di Como, da segnalare che la linea S40 Como-Mendrisio-Varese terminerà il percorso a Varese non raggiungendo più Malpensa, a cui era collegata. La linea Tilo S50 Bellinzona-Lugano-Varese prolungherà il percorso fino all’aeroporto di Malpensa: Varese, Mendrisio, Lugano, Bellinzona, saranno collegate da un treno ogni ora allo scalo internazionale. A settembre poi la Linea S11 istituito il ripristino della frequenza a 30 minuti nei giorni festivi tra Milano porta Garibaldi-Como e Chiasso.

Per le variazioni previste su tutte le altre tratte è possibile consultare il sito trenord.it.

