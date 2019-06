Caos treni tra scioperi e nuovi orari, Braga (Pd): “Como perderà il collegamento con Malpensa”

Si annuncia un venerdì nero per i pendolari a causa dello sciopero del trasporto ferroviario indetto dal sindacato Orsa. Il personale incrocerà le braccia dalle 9 alle 17, e potranno subire ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni i treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express. Prima dell’inizio dello sciopero viaggeranno i treni in partenza entro le ore 9, che arriveranno a destinazione entro le ore 10 e l’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche dopo la sua conclusione. L’azienda di trasporti ha previsto autobus sostitutivi per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio. I pendolari potranno ricevere informazioni sull’andamento della circolazione in tempo reale attraverso il sito e l’App di Trenord e nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori. E per il 13 giugno è previsto un’altra agitazione, che coinvolgerà il trasporto pubblico locale in tutta la Lombardia. Intanto, la deputata comasca Chiara Braga, capogruppo Pd delle commissioni Ambiente e bicamerale sulle Ecomafie, ha depositato oggi alla Camera un’interrogazione urgente al ministro Danilo Toninelli. «Dal prossimo 9 giugno – dice Braga – la città di Como perderà il collegamento diretto con l’aeroporto di Malpensa assicurato fino ad oggi da un treno ogni due ore della linea TILO S40 Como-Mendrisio-Varese-Malpensa. Da domenica, la linea terminerà la corsa a Varese non raggiungendo più direttamente lo scalo internazionale di Malpensa. Vogliamo sapere quali iniziative il ministro intenda assumere affinché la linea venga al più presto ripristinata».

