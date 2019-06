Donne e ciclismo, il 14 giugno spettacolo al Ghisallo. Una serata promossa dalla Bcc Brianza e Laghi

Una serata dedicata al teatro, al Museo del Ciclismo del Ghisallo, in attesa dell’inizio del Giro Rosa-Iccrea, la gara femminile che scatta da Cassano Spinola-Castellania Coppi il 4-5 luglio. Un evento che farà tappa il prossimo 8 luglio nella Brianza comasca, lecchese e monzese con la frazione che scatterà da Lissone e terminerà a Carate.

La proposta è per venerdì 14 giugno alle 20.30 con uno spettacolo teatrale che invita a condividere i valori del ciclismo femminile, “Alfonsina, la corsa per l’emancipazione”, un reading teatrale con musica dal vivo, con Federica Molteni e Pierangelo Frugnoli, tratto dal libro “Più veloce del vento”.

La serata è promossa dalla Bcc Brianza e Laghi, aderente al gruppo bancario cooperativo Iccrea, principale sponsor del Giro rosa 2019 ed è dedicata ad Alfonsina Morini Strada. Nata nel 1891 e scomparsa nel 1959, è stata una ciclista che riuscì a partecipare al Giro d’Italia e al Giro di Lombardia, in un’epoca in cui lo sport del pedale era completamente maschile. Nell’Italia di cento anni fa la sua partecipazione alle competizioni ciclistiche era considerata uno scandalo.

Una bicicletta da corsa dei primi anni ’50 usata da Alfonsina Strada è esposta nel Santuario, accanto a cui sorge il Museo.

L’evento di venerdì 14 anticipa di poche ore la giornata del 15 giugno, data emblematica per Magreglio e per il Museo del Ghisallo poiché sancisce l’inizio dei festeggiamenti del Santuario, nel settantesimo anniversario della proclamazione della Madonna protettrice di tutte le cicliste e i ciclisti.

