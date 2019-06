Ecomobility, domani a Como protagonista la mobilità sostenibile

Raccontare i cambiamenti dell’automobile: è una delle sfide di Ecomobility, il nuovo evento sulla mobilità sostenibile in programma domani nell’auditorium di via Sant’Abbondio 4 a Como.

Espansione TV, LifeGate e Corriere di Como organizzano una giornata di approfondimento divisa in due momenti principali.

Al mattino, il convegno: studiosi, tecnici, docenti universitari, giornalisti, amministratori pubblici ed esponenti del mondo dell’industria racconteranno i cambiamenti dell’automobile e della mobilità.

Al pomeriggio gli ospiti potranno provare auto elettriche e ibride per toccare con mano le tecnologie di ultima generazione, mentre per i bambini sono stati organizzati due laboratori creativi.

L’accesso all’evento – sia al mattino, sia al pomeriggio – è libero e gratuito. E’ gradita una conferma all’indirizzo ecomobility@espansionetv.it

