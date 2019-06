Sanità privata in sciopero domani, possibili disagi al Valduce

Possibili disagi domani per i pazienti per lo sciopero regionale della Sanità del settore privato della Lombardia, a cui potrebbe aderire anche il personale dell’ospedale Valduce di Como.

I vertici dell’ospedale fanno sapere che saranno garantite solo le attività di emergenza e urgenza. Saranno inoltre accettati regolarmente i prelievi dei pazienti in terapia anti-coagulante per i pazienti esterni, e i prelievi dei pazienti interni.

“Saranno possibili disagi per le attività non urgenti – fanno sapere dal Valduce – soprattutto quelle ambulatoriali. La struttura ha previsto uno staff di supporto per i pazienti”.

