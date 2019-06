Un’estate di lavori in città. Al via nuovi cantieri: la mappa delle vie interessate

Al via nuove asfaltature sulle strade cittadine. Lavori in corso su gran parte del territorio comunale. Palazzo Cernezzi ha comunicato una serie di interventi che comporteranno delle modifiche viabilistiche nei prossimi giorni. Si parte il primo luglio con i lavori di asfaltatura da via Asiago e via Friuli, nel tratto compreso tra via Borromini a via Polano. Il cantiere durerà fino al 5 luglio e i lavori saranno svolti in notturna dalle 20 fino alle 6 del giorno successivo. Nel tratto di via Asiago il transito veicolare sarà regolato a senso unico di marcia mentre viene interdetto il transito veicolare sul ramo di uscita su via Asiago per i veicoli provenienti dalla Regina. Durante invece la fase di asfaltatura di via Friuli sarà sospesa la circolazione per tutte le categorie di veicoli.

Si prosegue con via Repubblica Romana, lavori di asfaltatura dall’8 al 9 luglio, nella fascia oraria dalle ore 20 alle ore 06 del mattino successivo. In questo caso è sospesa la circolazione di tutte le categorie di veicoli. Sempre nelle giornate dell’8 e del 9 luglio i lavori di asfaltatura interesseranno anche le vie Monte Caprino e Strabone, mentre il 12 luglio il cantiere si sposterà in via Majocchi dove sarà sospesa la circolazione di tutte le categorie di veicoli, eccetto residenti, forze dell’ordine e soccorsi.

Lavori in diurna invece per quanto riguarda i lavori di asfaltatura che inizieranno il prossimo lunedì e termineranno il 5 luglio. Vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle 8 fino alle 18 in piazzale Atleti Azzurri d’Italia, via Sportivi Comaschi e via Quasimodo. Infine in via Valgioera, per lavori di riconsolidamento dopo una frana, dall’1 al 31 luglio, è sospeso il transito pedonale e veicolare.

