Tratta Como-Lecco, al via uno studio di fattibilità per l’elettrificazione della linea

Nel corso della presentazione e inaugurazione del nuovo viadotto di Annone Brianza , il ministro dei trasporti Danilo Toninelli ha comunicato l’impegno del Ministero per lo studio di fattibilità per l’elettrificazione della linea Como-Lecco, che permetta la stima di tempi e costi dell’intervento e successivamente l’individuazione delle fonti di finanziamento. Il Consigliere regionale del M5S Lombardia Raffaele Erba, presente all’evento, commenta: “La Como-Lecco è una linea assolutamente strategica per il rilancio del nostro territorio. Le potenzialità sono enormi a partire dalla necessità di maggiore velocità negli spostamenti dei frontalieri, per passare al sostegno del comparto turistico fino ad arrivare, in prospettiva, alle olimpiadi Milano-Cortina del 2026”.

