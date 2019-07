Ecomafia, presentato il rapporto 2019 di Legambiente: a Como 42 infrazioni relative al ciclo dei rifiuti

La mano della criminalità ambientale sulla Lombardia. Secondo i dati del Rapporto Ecomafia 2019 di Legambiente, la nostra Regione, la prima nel Nord in questa classifica, è al settimo posto in Italia per il numero di reati ambientali. Il Rapporto mette in luce la crescita dei reati relativi al ciclo del cemento, alle filiere agroalimentari e al ciclo dei rifiuti. Per quanto riguarda la prima tipologia, Sondrio è in testa, con 60 reati contestati, mentre Como è al quarto posto con 25. Nel settore dei rifiuti, è Brescia a guidare la classifica, con 94 infrazioni accertate. La provincia di Como è in quinta posizione con 42 infrazioni, 43 denunce, 24 sequestri e 2 arresti. Il Lario è al terzo posto per maltrattamenti o impiego illecito di animali, bracconaggio o pesca di frodo, allevamenti illegali.

