Giro Rosa Iccrea, lunedì la tappa comasca con arrivo a Carate Brianza

Attesa per la tappa comasca del Giro Rosa Iccrea, in programma lunedì 8 luglio. La gara riservata alle professioniste è iniziata ieri con la cronometro a squadre sul tracciato Cassano Spinola-Castellania, in omaggio alle terre di Fausto Coppi, e si concluderà il 14 luglio in Friuli con la frazione San Vito al Tagliamento-Udine. Tra le cicliste in gara, due comasche, Alice Gasparini, 22 anni il prossimo 14 dicembre, e Greta Marturano, classe 1998, di Mariano Comense. La competizione è alla sua trentesima edizione e prevede dieci tappe per un totale di 920,4 chilometri tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Lunedì la tappa con partenza da Lissone e arrivo a Carate Brianza, prevede un lungo tratto nel Comasco. Si tratta della quarta frazione della corsa, di 101 chilometri.

La tappa scatterà appunto da Lissone, attraverserà Seregno, Mariano Comense, Cantù, Senna, Montorfano, Alzate, Monguzzo per poi dirigersi verso la Brianza lecchese e il traguardo finale di Carate.

