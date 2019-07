Offerte entro il 13 settembre e sopralluoghi obbligatori, ecco il bando paratie

Durata dei lavori 1030 giorni consecutivi, valore economico 13 milioni di euro, sopralluoghi nell’area di cantiere e scadenza per la consegna delle offerte alle 16 del prossimo 13 settembre. Il bando di gara per la realizzazione delle paratie è stato ufficialmente pubblicato, con procedura europea, ed è già visibile sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia, quella dedicata proprio ai bandi pubblici

Analizzando i documenti della gara è possibile conoscere i dettagli tecnici ed economici dell’operazione che, se tutto dovesse finalmente procedere per il verso giusto, dovrebbe portare nel 2022 al completamento delle opere di difesa dalle esondazioni del lago. Il 2 luglio scorso, come annunciato dall’assessore regionale Massimo Sertori, è partito l’iter per la gara.

Le offerte come detto devono essere presentate entro il 13 settembre e il 18 alle 10.30 ci sarà l’apertura delle buste. I concorrenti dovranno dichiarare che l’offerta è impegnativa e irrevocabile, per almeno 12 mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione.

Il valore economico è di 12.999.369 euro, di cui circa 12 milioni e 600mila euro per l’esecuzione dei lavori soggetti a ribasso e 400mila euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. La Regione ha indicato due date nelle quali chi vorrà presentare un’offerta potrà accedere alle aree interessate dagli interventi per un sopralluogo. La prima sarà il 18 luglio alle 10 e la seconda il 25 luglio alla stessa ora. Per i partecipanti il sopralluogo è obbligatorio, come indica chiaramente il bando.

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo. Nella valutazione, su 100 punti previsti, l’offerta tecnica potrà assegnare fino a 80 punti mentre quella economica arriverà a 20.

